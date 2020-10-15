Fenerbahçe Beko’nun konuğu Bayern Münih

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 4. hafta maçında Bayern Münih’i konuk ediyor. 16 Ekim Cuma günü (yarın) 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber’den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Saso Petek (Slovenya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftasının ilk karşılaşmasında CSKA Moskova’yı konuk etti. Fenerbahçe Beko, büyük bölümünü önde götürdüğü mücadeleden bir uzatma periyodu sonunda 77-78 mağlup ayrılarak ilk yenilgisini aldı. Nando De Colo 21, Jarell Eddie 18, Lorenzo Brown 16 sayı üretti. Jarell Eddie, Bayern maçındaki performansıyla (6/6 üçlük) EuroLeague tarihinde hiç şut kaçırmadan en çok üçlük isabeti bulan ikinci oyuncu oldu.

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki son maçında 11 Ekim Pazar günü Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’u konuk etti. Sarı-Lacivertliler, rakibini 113-74 ile geçerek 3’te 3 yaptı. Johnny Hamilton ve Jarell Eddie 18’er, Ali Muhammed ise 17 sayı üretti. Berkay Candan da 16 sayı buldu.

Fenerbahçe'de sağ bacak baldır sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Melih Mahmutoğlu ile faset sendromu nedeniyle tedavisine devam edilen Ahmet Düverioğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Beko’nun maç önü notları:

Nando De Colo, son yedi EuroLeague maçının altısında çift haneli sayılarda skor ve verimlilik puanı üretti. Nando, bu süreçte en az bir top çalmaya imza attı ve en az bir 3 sayı isabeti buldu.

Nando De Colo, geçtiğimiz sezonu 15.9 sayı ortalamasıyla bitirdi ve bu alanda EL’nin en iyi altıncı oyuncusuydu.

Kaptan Melih Mahmutoğlu, geçtiğimiz sezon yakaladığı %50.8 üç sayı yüzdesiyle EuroLeague’in en iyi dördüncü oyuncusuydu.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan beşinci oyuncusu (439). Vesely, EuroLeague kariyerinde 882 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli sekizinci oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 150 toplam değer, ribaund istatistiğinde ise 1106 toplam değer ile her iki kategoride de 12. sırada yer alıyor. Vesely’nin serbest atışlarda 500 isabet barajını aşmasına yedi isabet kalmış durumda.

Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%94.1) faul atan oyuncu. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 3122 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer dördüncü ismi. Nando, 782 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3482 ile yedinci sırada. Nando’nun üç sayılık isabetlerde 300 barajını aşmasına 2 isabetli atış kalmış durumda.

Ahmet Düverioğlu’nun EuroLeague kariyerinde iki sayılık atışlarda %65.96 isabet oranı var ve başarılı oyuncumuz bu alanda lig tarihinin en iyi dokuzuncu ismi.

Bayern Münih hakkında

Bayern Münih, dünya üzerinde en çok tanınan spor kulüplerinden biri. Bayern’in basketboldaki kökleri 1946 yılına kadar dayanıyor ve o dönemde Bayern, 1954 ile 1955’te kazandığı iki yerel şampiyonluğun yanı sıra 1968’deki Almanya Kupası zaferiyle dikkat çekiyordu.

1968-69 sezonunda Kupa Galipleri Kupası’nda ilk kez Avrupa sahnesine çıkan Bayern, daha sonra düşüşe geçti ve 1974 yılında Almanya ikinci ligine geriledi. Sonrasındaki dönemde ortadan neredeyse tamamen kaybolan Bayern, 2008 yılında Düsseldorf Magic’in lisansını devralarak Almanya ikinci ligine geri döndü.

Almanya Milli Takımı oyuncuları Steffen Hamann ve Demond Greene’nin yanı sıra baş antrenör Dirk Bauermann ile güçlü bir kadro kuran Bayern, ikinci ligi domine ederek 2011 yılında birinci lige dönüş yaptı. 2011-12 sezonunda wild-card alarak Eurocup’ta mücadele eden Bayern, Alman liginde de Play-off oynama başarısı gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı Svetislav Pesic 2012-13 sezonundan önce göreve gelirken, başarılı guard ikilisi Tyrese Rice ve Yotam Halperin, Bayern’in Almanya’da ligin normal sezonunu dördüncü sırada bitirmesinde ve Play-off yarı finali yapmasında önemli pay sahibi oldu.

2013-14’te EuroLeague’de ilk kez mücadele eden Bayern Münih, Top 16 oynama başarısı gösterdi. Münih ekibi, yerel ligde ise sırasıyla MHP Riesen Ludwigsburg, EWE Baskets Oldenburg ve ALBA Berlin’i saf dışı bırakarak 1955’ten sonraki ilk şampiyonluğuna erişti. Koç Pesic ve Birleşik Amerikalı guard Malcolm Delaney ise bu ekibin en tanınmış yüzleriydi.

Sonraki iki sezonda EuroLeague kulvarına ilk turda veda eden Bayern, Eurocup’ta ise 2015’te Valencia’ya, 2016’da ise Galatasaray’a elendi. Alman liginde 2015 ve 2016 yıllarında, final ve yarı final turlarında Bamberg engeline takılan Bayern, 2018’de ise Alba Berlin’i 3-2’lik final serisiyle geçerek şampiyonluğa ulaştı. Bayern Münih, aynı zamanda bu sezonda Eurocup’ta da yarı final oynadı.

Bayern Münih, EuroLeague’de 2018-19 sezonunda Playoff’u tek galibiyetle kaçırdı ancak Almanya Ligi’nde şampiyonluğa ulaşarak bu başarıyı üst üste ikinci kez tekrar etmiş oldu.

Müzesinde beş Almanya Ligi, iki de Almanya Kupası şampiyonluğu bulunan Bayern Münih, Almanya basketbolunu en üst seviyede temsil ediyor.

Bayern Münih’te son durum

Andrea Trinchieri tarafından çalıştırılan Bayern Münih’in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: TJ Bray, Wade Baldwin, Nick Weiler-Babb, Jason George, Diego Flaccadori, Nihad Dedovic, Zan Sisko

Forvetler: Vladimir Lucic, Paul Zipser, Robin Amazie, Alex King, Sasha Grant, Matej Rudan, JaJuan Johnson

Pivotlar: Leon Radosevic, Malcolm Thomas, Jalen Reynolds

Koç: Andrea Trinchieri

Bayern Münih, EuroLeague’de oynadığı üç maçta iki galibiyet elde etti. Alman ekibi, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında 14 Ekim Çarşamba günü Maccabi Playtika’ya konuk olduğu mücadeleyi 82-85 kazandı. Bayern’de Vladimir Lucic 26, Paul Zipser 16 sayı üretti.

Bayern Münih oyuncusu Jalen Reynolds, son altı EuroLeague maçının beşinde en az beş ribaund aldı. Reynolds, EuroLeague’de ortalama 4.0 hücum ribaundu ile bu sezonun lideri.

Takım istatistikleri – hücum (Fenerbahçe Beko – Bayern Münih):

Atılan sayı: 78.0 – 84.7

2 sayı: %46.0 - %55.7

3 sayı: %43.3 - %37.5

Serbest atış: %80.5 - %78.0

Ribaund: 40.7 – 32.3

Asist: 15.7 – 16.0

Top çalma: 7.3 – 9.7

Blok: 1.7 – 1.7

Takım istatistikleri – savunma (Fenerbahçe Beko – Bayern Münih):

Yenilen sayı: 70.7 – 78.3

2 sayı: %45.7 - %53.8

3 sayı: %34.1 - %40.3

Serbest atış: %73.5 - %73.7

Ribaund: 33.7 – 30.7

Asist: 15.0 – 15.0

Top çalma: 9.0 – 5.0

Blok: 1.7 – 1.3

İstatistik liderleri (Fenerbahçe Beko – Bayern Münih):

Sayı: De Colo (17.7), Brown (16.7), Vesely (10.7) – Lucic (17.3), Baldwin (15.0), Reynolds (13.3)

Ribaund: Vesely (8.3), De Colo (5.3), Pierre (4.3) – Reynolds (6.7), Lucic (4.7), Zipser (3.3)

Asist: Brown (4.7), De Colo (4.0), Vesely (2.3) – Djedovic (3.7), Baldwin (3.7), Weiler-Babb (3.0)

Top çalma: De Colo (2.0), Vesely (1.7), A.Muhammed (0.7) – Baldwin (2.3), Djedovic (1.3), Lucic (1.3)

Verimlilik: De Colo (20.7), Vesely (15.3), Brown (11.7) – Lucic (22.3), Baldwin (18.0), Reynolds (14.3)

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de oynadığı yedi maçta altı galibiyet elde etti.

2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 90 - 82 Bayern Münih

2018-19 – Normal sezon - Bayern Münih 90 – 86 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal sezon - Fenerbahçe Beko 88 – 84 Bayern Münih

2015-16 – Normal sezon - Bayern Münih 67 – 84 Fenerbahçe

2015-16 – Normal sezon – Fenerbahçe 74 – 67 Bayern Münih

2014-15 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 87 – 81 Bayern Münih

2014-15 – Normal sezon - Bayern Münih 86 – 93 Fenerbahce Ülker