Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final’inde mücadele edecek Fenerbahçe Beko, bir sezon aradan sonra tekrar şampiyon olmak için sahaya çıkacak.

İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrinde 17-19 Mayıs’ta tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, Türkiye’den Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes’in yanı sıra Rusya’nın CSKA Moskova ve İspanya’nın Real Madrid takımları şampiyonluk mücadelesi verecek.

1958’den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 13. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018’in ardından üst üste beşinci kez Dörtlü Final’de yer alacak.

Kupayı 2016-2017’de İstanbul’da havaya kaldırarak Avrupa’nın zirvesine çıkan sarı-lacivertliler, bu unvanı tekrar elde etmeye çalışacak.

Hedef CSKA’nın rekorunu egale etmek

Fenerbahçe Beko, finale kalması durumunda Dörtlü Final tarihinde üst üste 4. kez şampiyonluk maçı oynayan ikinci takım unvanını elde edecek.

Son 3 sezonun finalisti olan sarı-lacivertliler, yarı finalde Anadolu Efes’i geçmesi durumunda tarihi bir başarıya daha imza atacak.

1988 yılından bu yana oynanan Dörtlü Final tarihinde, finale üst üste en fazla kalma rekoru 4 kez ile Rus ekibi CSKA Moskova’nın elinde bulunuyor. CSKA Moskova, 2005-2009 yıllarında üst üste 4 kez final oynama başarısı gösterdi.

Tarihi sezon

Fenerbahçe, 1988 yılından bu yana oynanan Dörtlü Final organizasyonuna üst üste en fazla katılım gösteren ikinci takım unvanını elde etti.

Son 8 sezonun tamamında son 4’e kalan Rusya temsilcisi CSKA Moskova, kendisine ait rekorunu egale etti. Fenerbahçe Beko ise 5. kez üst üste bu başarıyı tekrar ederek en uzun seri yakalayan ikinci takım olarak tarihe geçti.

Fenerbahçe Beko, bu sezon galibiyet rekoru kırarak Dörtlü Final’e geldi. Normal sezonu lider bitirerek, yeni formatta oynanan Avrupa Ligi’nde zirvede yer alan ilk Türk takımı olan sarı-lacivertliler, toplam 28 galibiyet aldığı sezonda, Dörtlü Final’e en fazla maç kazanarak giden ekip olma unvanını kazandı.

Fenerbahçe Beko, bu sezon oynadığı 34 Avrupa maçında sadece 6 yenilgi yaşadı.

Play-off’ta Zalgiris’i geçti

Normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Beko, play-off’ta Litvanya’nın Zalgiris takımıyla eşleşti.

Saha avantajını ikinci maçta kaybeden ve Litvanya’ya 1-1’le giden sarı-lacivertliler, buna rağmen rakibini deplasmanda iki maçta da yenerek seriyi 3-1 kazandı.

Vesely ve Sloukas en iyi 5’te

Fenerbahçe Beko’da bu sezon diğer takım arkadaşlarına göre ön plana çıkan isimler Çek pivot Jan Vesely ile Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas oldu.

Avrupa Ligi’nde üst üste ikinci kez sezonun en iyi ilk 5’ine seçilen 29 yaşındaki Vesely, bu sezon sarı-lacivertli ekibin oynadığı 34 maçın 29’unda forma giydi ve 12,4 sayı ortalaması yakaladı. Takımının en fazla ribaunt alan ismi olan Vesely, bu istatistikte de 5 ortalamayla mücadele etti.

Sezonun en iyi 5’ine giren diğer bir sarı-lacivertli isim Sloukas ise 34 maçın 31’inde görev aldı. Normal sezon ile play-off’ları 11.7 sayı ve 4.8 asist ortalamasıyla tamamlayan 29 yaşındaki basketbolcu, takımının en önemli isimlerinin başında geldi.

Sakatlıklar can yakıyor

Fenerbahçe Beko’da bu sezonun en büyük problemi, yaşanan sakatlıklar.

Normal sezon ile play-off’ta Sloukas, Vesely, Datome, Ahmet Düverioğlu, Tyler Ennis, Nikola Kalinic, Joffrey Lauvergne, Melih Mahmutoğlu ve Sloukas, sakatlık problemleri nedeniyle bazı maçları kaçırdı.

Bu isimlerden Ennis, sezon başı yaşadığı sakatlık nedeniyle tekrar forma giyemedi.

Dörtlü Final öncesi Fenerbahçe Beko’ya iki kötü haber daha geldi. İtalyan oyuncu Datome ile Fransız uzun Lauvergne, İspanya’da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’nin en etkili isimlerinden Vesely ile Kalinic’in de sakatlığı bulunuyor. Bu iki ismin Dörtlü Final’de olup olmayacağı İspanya’da yapılacak son antrenmanda netlik kazanacak.

Kadro

Dünyaca ünlü Sırp başantrenör Zeljko Obradovic’in çalıştırdığı Fenerbahçe Beko’nun Dörtlü Final’de yer alacak kadrosu şöyle:

Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Barış Hersek, Egehan Arna, Sinan Güler, Ergi Tırpancı (Türkiye), Erick Green (ABD), Marko Guduric, Nikola Kalinic, Tarık Biberovic (Sırbistan), Kostas Sloukas (Yunanistan), Jan Vesely (Çekya), Nicola Melli (İtalya).

VITORIA-GASTEIZ (AA) - ERKAN TİRYAKİ