Başantrenör Dimitris Itoudis önderliğinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yapan Fenerbahçe Beko'nun gündemindeki Tonye Jekiri, UNICS Kazan’dan ayrıldı.

Rus ekibinden yapılan açıklamada 27 yaşındaki Nijeryalı pivotun kariyerine başka bir kulüpte devam edeceği belirtildi.

Fenerbahçe iddiaları

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre Jan Vesely, Ahmet Düverioğlu ve Jehyve Floyd ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, uzun rotasyonunda oluşan boşluğu doldurmak için Tonye Jekiri ile yakından ilgileniyor. 2.11 boyundaki Nijeryalı pivotun Fenerbahçe ile 2 yıllık bir anlaşmaya varmak üzere olduğu da iddia edilmişti.

Ülkemizde daha önce Gaziantep Basketbol forması da giyen Tonye Jekiri, geçtiğimiz sezon EuroLeague’de toplam 26 karşılaşmada 7.6 sayı, 6.5 ribaund ve 1.0 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.



