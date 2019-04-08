Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Play-Off serisi biletleri satışta

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi ilk iki maçında Zalgiris Kaunas ile oynayacak temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, karşılaşmaların biletlerinin genel satışa açıldığını duyurdu.

08 Nisan 2019, Pazartesi 15:11
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Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Play-Off serisi biletleri satışta

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi ilk iki maçında Zalgiris Kaunas ile oynayacak temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, karşılaşmaların biletlerinin genel satışa açıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın Turkish Airlines EuroLeague Play-off serisi ilk iki maçında Zalgiris Kaunas ile oynayacağı karşılaşmaların biletleri Mobilet üzerinden genel satışa açıldı.

Play-off serisinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun ev sahipliği yapacağı ilk iki karşılaşmanın biletleri ayrı ayrı satılmaktadır.

1. maç (16 Nisan Salı 20:45)

2. maç (18 Nisan Perşembe 20:45)

Bilet fiyatları (Mobilet hizmet bedeli dahil – bilet satışı 1. maç ve 2. maç olarak ayrı ayrı yapılacaktır):

Saha içi A-D-G sırası 1200 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Saha içi B-E-H sıraları 1100 TL yemek dahil

Saha içi C-F-J sıraları 1000 TL yemek dahil

346 (Açık Loca): 500 TL yemek dahil

Kat 1 – 400 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Sky Lounge: 275 TL

Kat 2 – 230 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 3 – 180 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 4 – 150 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 5 – 100 TL

Kat 6 – 85 TL

Kat 7 – 70 TL

Öğrenci Tribünü – 35 TL (yalnızca maç günlerinde kimlik ibrazıyla gişeden satış)

Önemli Not: Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın Turkish Airlines Euroleague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi maçlarının biletleri yalnızca Mobilet üzerinden satılmaktadır. Mobilet, iOS ve Android uygulamalarının yanı sıra mobilet.com üzerinden hizmet sunmaktadır."

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