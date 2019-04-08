Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi ilk iki maçında Zalgiris Kaunas ile oynayacak temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, karşılaşmaların biletlerinin genel satışa açıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın Turkish Airlines EuroLeague Play-off serisi ilk iki maçında Zalgiris Kaunas ile oynayacağı karşılaşmaların biletleri Mobilet üzerinden genel satışa açıldı.
Play-off serisinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun ev sahipliği yapacağı ilk iki karşılaşmanın biletleri ayrı ayrı satılmaktadır.
1. maç (16 Nisan Salı 20:45)
2. maç (18 Nisan Perşembe 20:45)
Bilet fiyatları (Mobilet hizmet bedeli dahil – bilet satışı 1. maç ve 2. maç olarak ayrı ayrı yapılacaktır):
Saha içi A-D-G sırası 1200 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Saha içi B-E-H sıraları 1100 TL yemek dahil
Saha içi C-F-J sıraları 1000 TL yemek dahil
346 (Açık Loca): 500 TL yemek dahil
Kat 1 – 400 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Sky Lounge: 275 TL
Kat 2 – 230 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 3 – 180 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 4 – 150 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 5 – 100 TL
Kat 6 – 85 TL
Kat 7 – 70 TL
Öğrenci Tribünü – 35 TL (yalnızca maç günlerinde kimlik ibrazıyla gişeden satış)
Önemli Not: Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın Turkish Airlines Euroleague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi maçlarının biletleri yalnızca Mobilet üzerinden satılmaktadır. Mobilet, iOS ve Android uygulamalarının yanı sıra mobilet.com üzerinden hizmet sunmaktadır."