ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko, gelecek sezon Turkish Airlines EuroLeague'de yeniden zirve mücadelesi vermek için güçlü bir kadro kurmanın planlarını yapıyor.

Israel Hayom'da yer alan habere göre İsrail'de Maccabi forması giyen ve Türk vatandaşlığı bulunan yıldız basketbolcu Scottie Wilbekin'i kadrosuna katmak istiyor.

Maccabi'nin kararı belli değil

Maccabi'nin bir yıl daha sözleşmesi bulunan Wilbekin hakkında henüz karar vermediği belirtilirken, Fenerbahçe'nin basketbolcu için İsrail ekibine birkaç yüz bin Euro'luk ödeme yapmaya hazır olduğu iddia edildi.

Daha önce ülkemizde Darüşşafak forması da giyen başarılı guard, Türk pasaportu almasının ardından Milli Takım 'da da oynamıştı.

Geçtiğimiz sezon Maccabi ile EuroLeague'de 34 maça çıkan Wilbekin, 15.4 sayı, 4.1 asist ve 2.1 ribaunda ortalamaları ile mücadele etmişti.



