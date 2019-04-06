Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezon sona ererken son maçta temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Maccabi Tel Aviv'i Kostas Sloukas'ın son saniye üçlüğüyle 78-75 mağlup etti.

Bu kritik üç sayılık basket, temsilcimizin iç sahada oynadığı 15 maçın 15'inin da kazanılmasını sağladı.

30 maçlık yeni EuroLeague formatında Fenerbahçe Beko, normal sezondaki tüm iç saha maçlarını kazanarak önemli bir ilke imza attı.

Fenerbahçe Beko, toplamda ise 30 maçta 25 galibiyet aldı ki bu yeni formatta geçen sezon CSKA Moskova'nın 24 galibiyetlik derecesinden daha iyi bir derece anlamına geliyordu.

İç sahada 15'te 15 yapılmasını sağlayan performansta en büyük etken taraftarın görevi henüz bitmiş değil.

Maccabi maçını kazandıran Sloukas maç sonunda yaptığı açıklamada, "Sezon şimdi başlıyor. Bugün normal bir maçtan farkı yoktu. Kazansak da kaybetsek de lider bizdik. Ama önemli olan karakter gösterdik ve motivasyon sağladık" dedi.