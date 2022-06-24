Fenerbahçe Beko'dan Jan Vesely'nin yerine Tonye Jekiri hamlesi
Geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve başantrenörlük görevine Dimitris Itoudis'i getiren Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de zirve mücadelesine geri dönebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Jan Vesely, Ahmet Düverioğlu ve Jehyve Floyd ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertli ekibin pivot pozisyonunda oluşan boşluğu en son UNICS Kazan forması giyen 27 yaşındaki basketbolcu Tonye Jekiri ile doldurmak istediği iddia edildi.
Jan Vesely, Ahmet Düverioğlu ve Jehyve Floyd ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, uzun rotasyonunda oluşan boşluğu doldurmak için girişimlerini sürdürüyor.
BasketNews'te yer alan habere göre Johnathan Motley ve Samet Geyik'i kadrosuna katan Sarı-Lacivertli ekip, en son UNICS Kazan forması giyen 27 yaşındaki basketbolcu Tonye Jekiri ile yakından ilgileniyor.
2 yıllık anlaşma
2.11 boyundaki Nijeryalı pivotun Fenerbahçe ile 2 yıllık bir anlaşmaya varmak üzere olduğu ve kısa süre içerisinde takıma katılacağı detaylar arasında yer aldı.
Ülkemizde daha önce Gaziantep Basketbol forması da giyen Tonye Jekiri, geçtiğimiz sezon EuroLeague’de toplam 26 karşılaşmada 7.6 sayı, 6.5 ribaund ve 1.0 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.