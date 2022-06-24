Jan Vesely, Ahmet Düverioğlu ve Jehyve Floyd ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, uzun rotasyonunda oluşan boşluğu doldurmak için girişimlerini sürdürüyor.

BasketNews'te yer alan habere göre Johnathan Motley ve Samet Geyik'i kadrosuna katan Sarı-Lacivertli ekip, en son UNICS Kazan forması giyen 27 yaşındaki basketbolcu Tonye Jekiri ile yakından ilgileniyor.

2 yıllık anlaşma

2.11 boyundaki Nijeryalı pivotun Fenerbahçe ile 2 yıllık bir anlaşmaya varmak üzere olduğu ve kısa süre içerisinde takıma katılacağı detaylar arasında yer aldı.

Ülkemizde daha önce Gaziantep Basketbol forması da giyen Tonye Jekiri, geçtiğimiz sezon EuroLeague’de toplam 26 karşılaşmada 7.6 sayı, 6.5 ribaund ve 1.0 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.

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