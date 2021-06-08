ING Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes'e kaybederek sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden başladı.

beIN Sports'un haberine göre; Daha iddialı bir kadroyla EuroLeague ve Süper Lig 'de zirveyi hedefleyecek olan sarı-lacivertliler, ilk takviyesini yaptı. Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz yılı Khimki'de geçiren Devin Booker ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

EuroLeague'e 2018-19 sezonunda Bayern Münih ile adım atan Booker, son iki yılını Khimki'de geçirmişti.









2,05'lik oyuncu, Fenerbahçe'den ilk senesinde 1,3 milyon dolar, ikinci senesinde ise 1,5 milyon dolar kazanacak.

Öte yandan sarı-lacivertliler birçok isimle de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sözleşmeleri biten Kyle O'Quinn, Lorenzo Brown, Alex Perez ve Bobby Dixon (Ali Muhammed) ile yola devam edilmeyecek. Opsiyonu bulunan Jarell Eddie de önümüzdeki sezon takımda yer almayacak.