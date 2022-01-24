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Fenerbahçe Beko’da yeni transfer Markel Starks sağlık kontrollerinden geçti

Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Markel Starks, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

24 Ocak 2022, Pazartesi 12:12 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Beko’da yeni transfer Markel Starks sağlık kontrollerinden geçti

Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Markel Starks, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın yeni transferi Markel Starks, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

İlk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Birleşik Amerikalı sporcunun sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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