Play-Off'a en iyi yerden girmek için mücadelesini sürdüren Sarı- Lacivertliler'in önceki gün oynadığı Barcelona maçında Vesely ve De Colo sakatlık nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı. İki oyuncunun son durumuyla ilgili kulüpten açıklama geldi. Vesely’nin sol ayak bileğinde dış yan bağ lezyonu tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi. Çek pivotun ayrıca dönüş sürecinin 2 hafta sonra tekrar değerlendirileceği açıklandı. Diz travması nedeniyle tedavi olan De Colo'nun durumuyla ilgili son kararın ise 8 Nisan'daki Real Madrid maçı öncesinde verileceği bildirildi. Bu arada Euroleague’de Play-Off karşılaşmaları 20 Nisan'da başlayacak.