Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da teknik kadrodan bir kişinin yeni tip corona virüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün yapılan Covid-19 testlerinde teknik kadrodan bir ismin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncuların, teknik ekibin ve personelin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bugün uygulanan Kovid-19 testlerinde ise tüm sonuçların negatif çıktığı aktarıldı.

Sonucu pozitif olan teknik ekip çalışanının izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.