Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic ilk EuroLeague maçına çıktı

Turkish Airlines EuroLeague'in 22. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk ederken geçtiğimiz günlerde EuroLeague kadrosuna dahil edilen Tarık Biberovic, ilk kez Fenerbahçe formasını giydi.

08 Şubat 2019, Cuma 23:06
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Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic ilk EuroLeague maçına çıktı

Turkish Airlines EuroLeague'in 22. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 85-66 mağlup etti.

Fenerbahçe'de 2001 doğumlu ve hafta arasında EuroLeague kadrosuna dahil edilen Tarık Biberovic, Panathinaikos maçının bitimine 5:43 kala ilk kez EuroLeague'de Sarı-Lacivertliler'in formasını giydi.

Genç oyuncu, karşılaşmayı 2 sayı, 2 ribaunt, 1 asistle tamamlarken taraftarlardan büyük destek gördü.



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