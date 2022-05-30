ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka'yı 91-65'lik skorla yenerek finale yükselirken Sarı-Lacivertli ekipte sakatlık şoku yaşandı.

Üçüncü periyodun bitimine 2 dakika kala sol köşeden hızla potaya yönelen Marko Guduric, smaç vurmak için yükselirken, Darüşşafaka'dan Isaiah Pineiro da topu bloklamak istedi. Pozisyon sonrasında Guduric ters bir şekilde dizinin üzerinde düştü.

Acı içinde dizini tutan Guduric, sekerek kenara geldi ve oyuna devam edemedi.

Djordjevic: Guduric’in sakatlığından endişeliyi

Fenerbahçe Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, maçın ardından Guduric'in sakatlığı hakkında konuştu. Djordjevic, “Guduric’in sakatlığından endişeliyim. Durumu henüz belli değil. Kötü bir durum, biz de merak ediyoruz.” dedi.



