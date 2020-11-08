Euroleague'de 7. hafta geride kalırken Fenerbahçe Beko'da sakatlık sorunu baş gösterdi. Yenilenen kadroyla görevi daha da artan ve ilk 5'in vazgeçilmez ismi Nando De Colo önceki gün oynanan Khimki maçının ilk çeyreğinde sakatlandı ve maça geri dönemedi. Sarı-Lacivertliler De Colo'nun yokluğuna rağmen Khimki'yi 83-74 yenerek 4. galibiyetini aldı. Fransız oyun kurucunun son durumu ve ne zaman antrenmanlara başlayacağını takım doktoru Ahmet Kulduk açıkladı. Sağ bacak baldırında kas sakatlığı yaşayan Nando De Colo hakkında bilgi veren Kulduk, "Nando De Colo’nun tedavisine başlandı. Oyuncumuzun idmanlara dönüş süresinin 3-4 hafta olmasını öngörüyoruz" diye konuştu.

Barthel dönüyor

Kulduk ayrıca bel bölgesindeki sakatlığı süren Danilo Barthel'in tedavisiyle ilgili de "Önümüzdeki hafta başında takım idmanlarına başlamasına planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Barthel, Maccabi ve Khimki olmak üzere son iki maçı kaçırmıştı.