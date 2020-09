Fenerbahçe Beko’da medya günü düzenlendi

Fenerbahçe Beko’nun yeni başantrenörü Igor Kokoskov, genel menajer Maurizio Gherardini ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen medya gününde bu 3 isim basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Gherardini, şu ifadeleri kullandı: “Uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. 6 ay sonra bir basketbol etkinliğinde buluşmak gerçekten çok keyifli ve güzel. Belirsiz bir sezondan geçtik, yine belirsiz bir sezon var. Hem EuroLeague’de hem de Türkiye’de çok güzel bir sezon olsun ve taraftarlarımız heyecanlansın istiyoruz. En yakın zamanda eski atmosferlere kavuşmayı istiyoruz. Fenerbahçe adını hem Türkiye’de hem de Avrupa’da tarih kitaplarına yazdırdı. Çok güzel şeyler yaşandı. Bu yüzden ‘Yellow Legacy’ sloganını kullandık bu sezon için. Legacy, inanmak, felsefeler ve başarımız için çalışmayı ifade ediyor. Hem koç Obradovic’i hem de tüm oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Yeni sayfamızda ise Igor Kokoskov ve yeni oyuncularımız var. Aynı hedefi takip edeceğiz. Çok mutluyum bu an için. Çok heyecanlıyız. Yeni takımımızı çok seveceksiniz. Çok değişik faktörlerle mücadele edeceğiz. Medyanın da desteğine ihtiyacımız var. Bu maçları belgelemek ve deşifre etmek için.”

“OBRADOVIC ARA VERMEYİ DÜŞÜNDÜ”

Zeljko Obradovic’in ayrılma kararıyla ilgili olarak Gherardini, “Çok kolay bir karar değildi. Pandemi gibi özel bir durum var. Obradovic ile çok özel bir ilişkim var. 20 yıllık arkadaşım. Onunla çok paylaşım yaptık. Zaman geçtikçe o aile durumunu biraz daha fazla düşündü, ara vermeyi düşündüm. İnanılmaz stresli bir iş. Arada durmak gerekiyor. Ben de kendimi düşündüm. Sarı laciverte olan bağlılığımı, ülkeye bağlılığımı düşündüm. Bu belirsiz andaki önemli sorumluluğumu da düşündüm. Obradovic, başkan ve yöneticilerle görüştükten sonra kalma kararı verdim” diye konuştu.

“BİRÇOK YENİ SORUMLULUĞUMUZ VAR”

Covid-19 döneminde basketbol oynamak için ekstra sorumlulukları olduğunu kaydeden Maurizio Gherardini, “Mental olarak bir şeyler yapabilmemiz için hem saha içi hem saha dışında birlikte çalışmamız gerek. Her şeye dikkat etmemiz gerekiyor, ufak bir hatada büyük sonuçlar olabilir. Kulübe çok teşekkür ediyoruz, lojistik konuda bize çok yardımcı oluyorlar. Birçok yeni sorumluluğumuz var” dedi.

“BÜTÇEMİZ DÜŞMEK ZORUNDAYDI”

Transferler konusunda nasıl karar aldıkları konusunda gelen soruya Gherardini, “Karar verme şeklimiz benzerdi. Obradovic döneminde ona danışırdık, Igor’da da aynı oldu. Teknik ekip ve bizim bilgi paylaşımımız çok önemlidir. Daha fazla çalıştık, bütçemiz düşmek zorundaydı. En iyi opsiyonları seçtik. Bütçe değiştiği için biraz daha farklı şeyler yapmamız gerekti. 2 katı olan bütçelerle kıyaslamamak gerekiyor” yanıtını verdi.

IGOR KOKOSKOV: TÜM ŞAMPİYONALARI KAZANACAK HALE GELECEĞİZ

Fenerbahçe Beko’nun yeni başantrenör Igor Kokoskov ise Fenerbahçe ailesinin bir parçası olduğu için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Kokoskov, “Çok sıcak bir karşılama oldu. İstanbul’a çok geldim seyahat için. 5 sene önce Gherardini ve Obradovic’i ziyarete, 3 sene önce de turnuva için İstanbul’a geldim. İstanbul’a, Türkiye’ye ve Fenerbahçe’ye çok büyük saygım var. Fenerbahçe markasının dünya çapında büyük bir isim olduğununun farkındayım. Bizden ne kadar büyük beklentiler olduğunu biliyorum. Çok zor bir dönemdeyiz. Belirsiz bir sezon var önümüzde. Ama hepimiz çok heyecanlıyız. Bizler koçluk yapmak için, oyuncular da oynamak için çok heyecanlı. Hem eski oyunculardan hem de yeni oyunculardan oluşan bir sentez oldu. Vesely, Nando ve Melih gibi burada olanların üzerine yeni katılan arkadaşlarımız var. Bir sentez oluşturduk. Çok iyi bir grupla çalışıyoruz. Yüzde yüz konsantre ve yüzde yüz profesyoneller. Sağlıklı bir ortam var ve çok mutlular bu ailenin parçası oldukları için. Söz verdiğimiz şey ise tüm tecrübe ve bilgimizi takımla paylaşacağız. Takımı da hazırlayıp tüm şampiyonaları kazanacak hale getireceğiz” diye konuştu.

“MİNNETTAR OLMAMIZ GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIZ”

Covid-19’u insanlık için bir uyanış olarak nitelendiren Kokoskov, “Biz spor camiası olarak çok şanslıyız, eğlenceli bir iş yapıyoruz. Hayat kurtarmıyoruz. Çok zor işler var. Bazı şeylerin farkına varmamız gerektiğini gördük. Mesaj almamız ve bazı değerleri tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor, destek olmamız gerekiyor. Normalleşmenin ilk adımı için çok mutluyum. Minnettar olmamız gerektiğinin farkındayız” açıklamasını yaptı.

“TARAFTARLAR İÇİN OYNUYORUZ, ÖNEMLİ OLAN KAZANMAK”

Nasıl bir oyun oynayacaklarıyla ilgili gelen soruya Kokoskov, “Biz antrenörler olarak çok fazla kıyas yapmıyoruz. Biz taraftarlar için oynuyoruz. Benim sistemimde gün gün ilerliyorum. Güçlü olduğumuz yerleri vurgulamaya çalışıyorum. Basketbolda kazanmak ve üzülmek vardır. Modern basketbol kazanmaktır. Hızlı ve yavaş takımlarda çalıştım. Esnek olmak gerek, önemli olan kazanmak. Çok hızlı basketbol oynayacağımıza çok söz veremiyorum, stil bence çok önemli değil. En iyi oyuncularımız belirleyecek nasıl basketbol oynayacağımızı” yanıtını verdi.

“OBRADOVIC İLE GÖRÜŞTÜK”

Fenerbahçe Beko ile anlaşmadan önce sarı lacivertli ekibin eski başantrenörü Zeljko Obradovic ile görüştüğünü söyleyen Kokoskov, Hem yakın arkadaşım hem de mentörüm. Tabii ki onunla konuştuk. Burasıyla ilgili hep güzel şeyler söyledi. Hem organizasyon hem de şehir ve ülke için. Obradovic buraya EuroLeague kupasını getirdi. Bu tarihe giren bir zaferdir. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum. Ona saygım çok” dedi.

“SADECE FOTOĞRAFTA İYİ ÇIKAN BİR TAKIM DEĞİL, ÇALIŞAN BİR EKİP İSTEDİM”

“Çalışma stiliniz nedir” sorusuna Kokoskov, şöyle yanıt verdi: “Sağlıklı bir çalışma ortamı olması, iyi insanlar olması. Gherardini ile bu ortamı ve kültürü konuştuk. Staff olarak öz güvenimiz yüksek. Kimseyle kıyaslamıyoruz kendimizi. Benim kişisel dileğim kadromuzda daha fazla Türk antrenör olmasıydı. Erdem Can çok iyi bir antrenör. NBA Yaz Ligi’nde koç Snyder ile birlikte Utah Jazz’de de çalıştı. İyi kalite insanlar, yüksek karakterler ve çalışan bir ekip istemiştim. Sadece fotoğrafta iyi çıkan bir takım değil. Amacımız en doğru basketbolu oynatmak.”

“ÇOK BÜYÜK SÖZLER VERMEK İSTEMİYORUM AMA BEKLENTİLERİN FARKINDAYIM”

Son olarak Fenerbahçe ile kendisinden büyük beklentiler olmasının kendisinde baskı yaratıp yaratmadığıyla ilgili gelen soru üzerine Kokoskov, “Medyaya çok saygılıyım. Bizim için köprüsünüz. Fenerbahçe taraftarının takımı ne kadar desteklediğini ve sevdiğini biliyorum. Sosyal medyada taraftarlar bizi sevmek ve desteklemek işini çok güzel yapıyorlar. Ben çok fazla sosyal medyada yer almıyorum. Benimle ilgili bir şey görürseniz sahte bir hesaptır. Medyaya saygım çok yüksek. Türkçe bilmediğim için belki benimle ilgili çok kötü şeyler yazdınız, bunu bilmiyorum. Bunu şaka olarak söyledim tabii ki. Çok büyük sözler vermek istemiyorum ama beklentilerin farkındayım. Hep bir sonraki maç, en önemli maç olacak. Tabii ki kazanmak için oynayacağız. Tek kontrolümüzde olan hazırlık sürecimiz. Bu konuda söz veriyorum takımı en iyi şekilde hazırlayacağız. Çok iyi bir takımımız var, çok iyi rakiplerimiz de var. Bizim çok iyi bir grubumuz var. Kazanmak için en iyisini vereceğiz. Aileden gelen bir şey var, verdiğimiz sözleri tutmak zorundayız. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Biz Fenerbahçe formasını giymenin nasıl önemli bir şey olduğunun bilincindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

MELİH MAHMUTOĞLU: ZELJKO’DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM, IGOR’DAN DA ÖĞRENECEĞİM

Fenerbahçe Beko’nun takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise gelecek sezonun sağlık geçen bir sezon olmasını diledi. Zor bir dönemden geçtiklerini kaydeden Mahmutoğlu, ”Oyuncular için değişik bir sezon olacak. Yılbaşına kadar seyircisiz olacak. Biz elimizden geleni yapacağız. Çok heyecanlıyız, yeni hoca ve oyuncularımız var. 8’inci senem Fenerbahçe’de, bu yüzden ayrıca heyecanlıyım. Zeljko’ya teşekkür ediyorum, ondan çok şey öğrendim. Igor’dan da çok şey öğreneceğim. Tek amacımız sezona iyi hazırlanıp iyi başlamak. Her zamanki hedefler, yine şampiyonluk. Biz oyuncular olarak sahada en iyimizi vereceğiz” dedi.

“YAŞ İLERLEDİKÇE İYİ ŞUT ATMAYA BAŞLADIM”

Melih Mahmutoğlu, evde kaldıkları süre boyunca basketboldan uzak kaldıklarını hatırlatarak, şut performansını nasıl koruduğuyla ilgili, “Bence yaş ilerledikçe daha iyi şut atmaya başladım. Bu kadar uzun süre basketboldan uzak kalmamıştık. Mental olarak kendimi hazırlamaya çalıştım. Tatil ve çalışma sürecim vardı. Çalışmayı hiç bırakmadım. Profesyonelseniz bu şekilde yapmak gerekiyor. Hocamla da hep görüştük. Onun da oyun stilini takip ediyorum, biliyorum. Neye ihtiyacımız olduğunun farkındayım. Ritimden düştüğümü hiç sanmıyorum, daha da iyi durumda olacağım” ifadelerini kullandı.

“GEÇEN SEZONUN OYNANMASINDAN YANA DEĞİLDİM”

“Geçen sezon oynanabilir miydi” sorusuna yanıt veren Mahmutoğlu, şöyle konuştu: “Oynanmasından yana değildim. Ama biz bunu hep konuştuk. Bu kadar ara verdikten sonra başlamanın ne kadar sağlıklı olabileceğini düşündük. Sporcu sezona nasıl hazırlanabilir? İki ay evde geçirdik. Bu soru işaretiydi. Oyuncularla bağlantı halindeydik. Benim bildiğim hiçbir oyuncu oynamak istemedi. Şu anda Antalya’da iki maçı oynamadık geri döndük. Pozitif vakalar oldu. Bu sezon da böyle devam edecek gibi gözüküyor. Keşke imkan olsa da NBA’deki gibi oynanabilse. O zaman herkes mutlu olur. Bir şekilde bu sezonu oynayacağız. Kendimizi bu yönde hazırlıyoruz. Her maçtan önce testlerimizi olacağız. İnşallah kimsede bir sıkıntı yaşanmadan bu sezonu atlatırız.”

“BURASI FENERBAHÇE, GELENLER NEREYE GELDİĞİNİN FARKINDA”

Melih Mahmutoğlu, oyuncuların ne durumda olduğuyla ilgili soruya, “Sonuçta burası Fenerbahçe, çok büyük bir camia. Gidenler de gelenler de nereye geldiğinin farkında. Sonuçta burada benim 8’inci senem. 5 sene Gigi, Kostas, Kalinic, bunlar Fenerbahçe için çok önemli isimler. Çok büyük değerler. Fenerbahçe’nin ne olduğunu bilen isimlerdi. Her gelen şampiyonluk, kupalar ve başarı için geliyor. Tabii ki zorlu zamanlar olacak. 7 senedir burada alışılmış bir sistem var. Sonuçta biz profesyoneliz. Böyle durumlar hep olacak. Her şey olabiliyor. Biz sporcu olarak sadece hoca bizden ne istiyorsa, onu yapacağız. Oyuncular çok istekli ve heyecanlı. Bir an önce sezon başlasın istiyoruz” yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

