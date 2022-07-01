Başantrenör Dimitris Itoudis yönetiminde yeni sezon çalışmalarına devam eden ve gelecek sezon Avrupa'nın zirvesine yeniden çıkmak isteyen Fenerbahçe Beko'nun gündemine süpriz bir isim geldi.

Home of Glory'de yer alan habere göre Fenerbahçe, NBA 'de Golden State Warriors ile şampiyonluğa ulaşan eski basketbolcusu ile Nemanja Bjelica ile ilgileniyor. Sarı-Lacivertli ekibin ayrıca Sırp yıldıza 2 yıl ve 2.6 milyo9n Euro'luk bir teklifte bulunmaya hazırlandığı da iddialar arasında yer aldı.

NBA'de opsiyonu var

Ancak yıldız basketbolcunun Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor. Nemanja Bjelica'nın, Golden State Warriors'ta minimum kontrattan bir yıl daha opsiyonu bulunuyor.

MVP ödülünü kazandı

2013-2015 yılları arasında Fenerbahçe'nin formasını giyen Nemanja Bjelica, Sarı-Lacivertli ekipte EuroLeague'in En Değerli Oyuncusu (MVP) sçilmeyi başarmıştı.

Nemanja Bjelica, geçtiğimiz sezon NBA'de 6.1 sayı, 2.2 asist ve 4.1 ribaund ortalamaları ile mücadele etmişti.



