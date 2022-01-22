Son günlerde koronavirüs vakalarında artış yaşayan Fenerbahçe Beko, 1 basketbolcusunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada takımda semptomları nedeniyle Covid-19 testi uygulanan bir oyuncunun testini pozitif çıktığı duyurulurken, basketbolcunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı belirtildi.

Sarı-Lacivertli ekipte daha önce de takım içerisinde Covid-19 testi pozitif çıkan isimlerin olduğu açıklanmış, hatta testi pozitif çıkan isimler arasında yer alan başantrenör Aleksandar Djordjevic, takımının EuroLeague'de Zalgiris Kaunas ile karşılaştığı mücadelede yer alamamıştı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızda semptomları nedeniyle Covid-19 testi uygulanan bir oyuncumuzun testi pozitif sonuçlanmıştır. Sporcumuzun izolasyon ve tedavi süreci başlatılmıştır."



