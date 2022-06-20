ING Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, 6 sezondur takımın formasını giyen Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Altı sezon boyunca formamızı giyen ve başta EuroLeague şampiyonluğumuz olmak üzere bu süreçteki başarılarımızda pay sahibi olan Ahmet Düverioğlu ile yollarımız ayrılmıştır.

Katkılardan dolayı değerli sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.









Barthel için de Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Beko’nun 2020-21 ve 2021-22 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Danilo Barthel ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Danilo Barthel’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz



