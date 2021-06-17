ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague'de bu sezon beklentilerin aşağısında kalan Fenerbahçe Beko'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Sarı Lacivertli kulüp, Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O’Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yolların ayrıldığını açıkladı.





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Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sporcularımız Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O’Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdikleri katkılardan dolayı sporcularımıza teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde kendilerine başarılar dileriz.







