Geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçe Beko, önceki gün Euroleague’de çok kritik bir maça çıktı. Birçok yıldızından yoksun şekilde İstanbul’a gelen Real Madrid’i ağırlayan Sarı-Lacivertliler, 94- 65’lik hezimetin yanı sıra Play-Off yolunda ağır bir yara aldı. Alınan skorların yanı sıra oyuncularının gösterdiği mücadeleden memnun kalmayan coach Zeljko Obradovic de şu ifadeleri kullandı: “Bize destek veren herkese saygı duymalıyız. Taraftarlar bu tabloyu hak etmiyor. Motivasyon olmazsa konsantrasyon da olmaz.”

Sarı-Lacivertliler, normal sezonun bitimine 9 hafta kala 10. sıraya geriledi. 25 maçta 11 kez sahadan galip ayrılan Fenerbahçe, aldığı 7 galibiyeti, ligin son 6 sırasında yer alan takımlar karşısında elde etti.

‘Kendinize saygınız yoksa...’

Son molada oyunculara ’kendinize saygınız yoksa en azından taraftarlarınıza bunu gösterin’ dedim. Her girdiğimiz salonda taraftarımız var, bundan daha büyük ne olabilir motivasyon olarak. Daha ne istiyorsunuz? Ne için yapıyorsunuz bu işi? Kötü günleriniz olabilir. Ama savaşmadığımız anlar olmamalı. Bazı oyuncularım mücadele bile etmedi. 3 gün önce kupa aldık. Bazı insanların bunun kolay olmadığını anlaması lazım. Sezon sonuna kadar işimiz çok zor olacak. Euroleague’de mücadele edecek gücümüzü görmüyorum.”