Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Sırbistanlı pivot Vladimir Stimac’a lisans çıkardı. 32 yaşındaki Sırp basketbolcu, Sarı-Lacivertli ekibin yeni sezon takım kadrosunda yer alacak.

Stimac, sakat ve eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle Fenerbahçe Beko ile sezon öncesi kamp çalışmalarına da katılmıştı.

Daha önce Türkiye’de Olin Edirne, Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Anadolu Efes formaları giyen 2,11 metre boyundaki Stimac, geride kalan sezonu da Türk Telekom’da tamamlamıştı.

Görev verilirse Stimac'ın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda forma giymesi bekleniyor.







