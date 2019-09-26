Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac'a lisans çıkardı

Fenerbahçe Beko, hazırlık döneminde takım çalışmalarına katılan Sırp pivot Vladimir Stimac’a uzun rotasyonunda sakatlıklar nedeniyle lisans çıkardı.

26 Eylül 2019, Perşembe 06:01
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Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac'a lisans çıkardı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Sırbistanlı pivot Vladimir Stimac’a lisans çıkardı. 32 yaşındaki Sırp basketbolcu, Sarı-Lacivertli ekibin yeni sezon takım kadrosunda yer alacak.

Stimac, sakat ve eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle Fenerbahçe Beko ile sezon öncesi kamp çalışmalarına da katılmıştı.

Daha önce Türkiye’de Olin Edirne, Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Anadolu Efes formaları giyen 2,11 metre boyundaki Stimac, geride kalan sezonu da Türk Telekom’da tamamlamıştı.

Görev verilirse Stimac'ın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda forma giymesi bekleniyor.  



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