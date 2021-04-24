Fenerbahçe Beko turu zora soktu

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Play-Off çeyrek final serisi ikinci maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova’ya 78-67 yenildi ve seride 2-0 geriye düştü. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta CSKA, Hackett’in 3 sayılık basketiyle 5. dakikada 13-9 öne geçti. Fenerbahçe Beko, Biberovic’in basketiyle ilk çeyreği 25-23 üstün tamamladı. İlk iki dakikasında sayı olmayan ikinci çeyrekte Fenerbahçe Beko’nun alan savunmasını Clyburn’ün 3 sayılık basketleriyle yıkan ev sahibi ekip, 19. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 46-37. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına ise 50-42 geride gitti.

Üçüncü maç 28 Nisan'da

İkinci yarıya da CSKA, etkili başladı. Sarı-Lacivertli takım, Kenan Sipahi ile üst üste 4 faul atışından yararlanamayınca üstünlük şansını değerlendiremedi. Rus ekibi 3. periyodu da 60-55 önde geçti. Ali Muhammed, Edgaras Ulanovas, Jarell Eddie ve Jan Vesely’den yoksun Rusya deplasmanında mücadele veren Fenerbahçe Beko, sahadan 78-67 mağlup ayrıldı. Üç galibiyete ulaşacak ekibin Final-Four’a yükseleceği Play-Off çeyrek final serisinin 3. maçı, 28 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak.