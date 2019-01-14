Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçının bilet satışı başlıyor

Fenerbahçe Beko’nun Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında 3 Şubat Pazar günü 13:00’te Türk Telekom ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı maçın bilet satışı 15 Ocak Salı günü (yarın) Mobilet üzerinden başlıyor.
Karşılaşmanın biletlerine ilişkin detaylı satış planı şu şekildedir:
15 Ocak Salı: Kongre üyeleri (Limit 3 bilet), Taraftar Kart (Limit 2 bilet), Fenercell kullanıcıları (Limit 2 bilet)
16 Ocak Çarşamba – Genel satış
Türk Telekom maçı bilet fiyatları (Mobilet hizmet bedeli dahil):
Saha içi A-D-G sırası 700 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Saha içi B-E-H sıraları 600 TL yemek dahil
Saha içi C-F-J sıraları 500 TL yemek dahil
346 (Açık Loca): 230 TL yemek dahil
Kat 1 – 160 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Sky Lounge: 145 TL
Kat 2 – 125 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 3 – 100 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 4 – 75 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 5 – 50 TL
Kat 6 – 45 TL
Kat 6 – Öğrenci Tribünü – 20 TL (yalnızca maç günlerinde kimlik ibrazıyla gişeden satış)
Kat 7 – 40 TL