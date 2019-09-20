Fenerbahçe Beko, İtalya'daki ilk hazırlık maçında De’Longhi Treviso Basket ile karşı karşıya geldi.

Palaverde'deki maçın ilk yarısını 38-30 önde kapatan Sarı-Lacivertliler, karşılaşmadan da 71-58'lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko’da tedavi ve bireysel idman süreci devam eden Jan Vesely, 2019 FIBA Dünya Kupası maçları sonrası izinli olan Nando De Colo ve Romanya kampının son gününde oynanan Partizan maçında sakatlık yaşayan Egehan Arna, İtalya kampında yer almadılar.

Joffrey Lauvergne de, Treviso’daki son taktik idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle tedbir amaçlı olarak bu karşılaşmada dinlendirildi ve takımın önümüzdeki günlerde oynayacağı hazırlık maçlarında da forma giymeyecek. Lauvergne'in durumu, Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesi öncesinde değerlendirilecek.

Fenerbahçe Beko'da Nikola Kalinic 15 sayıyla takımının en skoreri olurken Tarık Biberovic 9, Melih Mahmutoğlu ve Vladimir Stimac da 8'er sayıyla oynadılar.