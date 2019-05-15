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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'i için İspanya’ya gitti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu için İspanya’ya gitti. Sarı-lacivertli ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Türk Hava Yollarına ait uçakla Dörtlü Final’in gerçekleştirileceği İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentine hareket etti.

15 Mayıs 2019, Çarşamba 17:34
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'i için İspanya’ya gitti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu için İspanya’ya gitti.

Sarı-lacivertli ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Türk Hava Yollarına ait uçakla Dörtlü Final’in gerçekleştirileceği İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentine hareket etti.

Kafileye, havalimanında çalışanlar ve yolcular yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe Beko’nun yanı sıra Anadolu Efes, Real Madrid ve CSKA Moskova’nın şampiyonluk mücadelesi vereceği Dörtlü Final, 17-19 Mayıs’ta yapılacak.

İki Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 17 Mayıs Cuma günü finale çıkmak için karşılaşacak.

AA

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