Fenerbahçe Beko, Rusya’da Khimki’yle karşılaşacak

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi’nin 28. haftasında yarın Rusya ekibi Khimki’ye konuk olacak. Khimki-Fenerbahçe Beko maçı, başkent Moskova’daki Mytishchi Arena’da saat 20.00’de başlayacak.

Son iki maçında play-off yolundaki rakibi Valencia ve Kızılyıldız mts’yi mağlup eden sarı-lacivertliler, çift maç haftasını Rusya’da tamamlayacak. Çok kötü başladığı sezonda son 11 maçının 8’ini kazanarak 13 galibiyetle 7. sıraya kadar yükselen sarı-lacivertliler, Khimki’yi yenmesi durumunda sezonu ilk 8’de bitirmek için büyük bir avantaj elde edecek. Fenerbahçe Beko’nun 1 galibiyet gerisinde 9. sırada yer alan Khimki, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Litvanya’da Zalgiris’e 96-85 kaybetti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 89-76 kazanmıştı.

Avrupa’da 537. maç

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 537. mücadelesine çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa’da oynadığı 536 karşılaşmada 308 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde ise yaptığı 334 maçın 197’sini kazandı, 137’sinde sahadan mağlup ayrıldı.

İSTANBUL (AA)