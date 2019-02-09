Basketbolda THY Avrupa Ligi’nin 22. haftasının ardından lider Fenerbahçe Beko, play-off’u garantiledi.

Yunanistan’ın Panathinaikos takımını ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini 85-66 yenerek normal sezonun bitimine 8 hafta kala play-off biletini cebine koydu. THY Avrupa Ligi’nde 19. galibiyetini elde eden Fenerbahçe Beko, play-off’u en erken garantileyen takım unvanına da sahip oldu.

Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria’yı 93-74 mağlup etti. İki maç aranın ardından kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 14. galibiyetini aldı.

Ligde son sırada yer alan Darüşşafaka Tekfen ise İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Olimpia Milan’a 90-78 yenilerek bu sezon 19. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

- Sonuçlar

Anadolu Efes - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 93-74

Buducnost VOLI (Karadağ) - Khimki (Rusya): 90-98

Maccabi FOX (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan): 65-64

Barcelona Lassa (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 78-72

CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya): 82-78

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos (Yunanistan): 85-66

Baskonia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 76-68

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Darüşşafaka Tekfen: 90-78

- Puan durumu

Takımlar O G M AS YS Av. P

1. Fenerbahçe Beko 22 19 3 1823 1611 212 41

2. CSKA Moskova 22 17 5 1896 1762 134 39

3. Real Madrid 22 17 5 1888 1685 203 39

4. Anadolu Efes 22 14 8 1878 1765 113 36

5. Barcelona Lassa 22 13 9 1710 1671 39 35

6. Olympiakos 22 12 10 1711 1682 29 34

7. Bayern Münih 22 11 11 1719 1747 -28 33

8. Baskonia 22 11 11 1790 1748 42 33

9. AX Armani Exchange Olimpia Milan 22 11 11 1906 1879 27 33

10. Maccabi FOX 22 10 12 1744 1763 -19 32

11. Khimki 22 9 13 1697 1731 -34 31

12. Panathinaikos 22 9 13 1693 1742 -49 31

13. Zalgiris 22 8 14 1676 1720 -44 30

14. Herbalife Gran Canaria 22 6 16 1718 1914 -196 28

15. Buducnost VOLI 22 6 16 1640 1857 -217 28

16. Darüşşafaka Tekfen 22 3 19 1650 1862 -212 25

AA