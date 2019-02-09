Fenerbahçe Beko oyuncuları, taraftarlarla buluştu

Fenerbahçe Beko’nun Aralık ve Ocak aylarında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynadığı maçlarda bulunarak Sarı-Lacivertli takımı destekleyen taraftarlar arasından belirlenen şanslı isimler, 9 Ocak Cumartesi günü yapılan idmanın öncesinde takımı ziyaret etti.

Aralık ve Ocak aylarında oynanan iç saha maçlarına 1907. ve 5000. sırada giriş yapan şanslı taraftarlar katıldığı etkinlik, oyuncular ve koç Zeljko Obradovic ile gerçekleştirilen fotoğraf çekimleriyle başladı. Bu bölüm, koç ve sporcuların taraftarlarla yaptığı keyifli sohbetlere de sahne oldu.

Ardından Fenerbahçeli taraftarlar, tarihi birçok maça ev sahipliği yapan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu parkesine adım atma şansı yakalarken, ardından düzenlenen salon turuyla birlikte etkinlik noktalandı.

Fenerbahçe Beko’nun taraftarlarla buluşma etkinlikleri, her ay oynanan iç saha maçlarında 1907. ve 5000. girişlere göre seçilecek şanslı taraftarların katılımıyla ilerleyen dönemlerde de devam edecek.