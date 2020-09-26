Fenerbahçe Beko - OGM Ormanspor maç sonucu: 105-72

Basketbol Süper Ligi'nde 2020-21 sezonunun ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında OGM Ormanspor'u konuk etti. Baştan sona rahat bir maç çıkaran Fenerbahçe, sahadan 105-72'lik galibiyetle ayrıldı.

Igor Kokoskov'un takımında Nando De Colo 22 sayıyla en skorer isim olurken yeni transferlerden Lorenzo Brown da 19 sayı üretti. Sarı-Lacivertliler'in kaptanı Melih Mahmutoğlu ise süre aldığı 15 dakikada 6/8 üç sayılık atış isabeti ile 18 sayı üretmeyi başardı. Bir başka yeni transfer Danilo Barthel ve genç oyuncu Tarık Biberovic de 10'ar sayıyla çift hanelere ulaştılar.

OGM Ormanspor'da Kadir Bayram 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Elmedin Kikanovic ve Jamelle Hagins 12'şer sayıyla oynadılar.



