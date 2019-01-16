Fenerbahçe Beko, NBA devlerini solladı

Fenerbahçe Beko’nun saha içi başarıları, sosyal medyada ilgiyi daha da körüklüyor. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya karnesi basketbol aleminin devlerini geride bırakıyor.

"Deportes & Finanzas" adlı spor ve sosyal medya verileri paylaşan Twitter hesabının verdiği bilgiye göre Fenerbahçe Beko’nun Twitter hesabı dünyanın en çok etkileşim alan ikinci basketbol kulübü sayfası.

Birinci sırada geçen yıl olduğu gibi Los Angeles Lakers bulunuyor. Fakat Fenerbahçe Basketbol geçen yıla kıyasla 850 binden 1.37 milyon etkileşime yükselerek Golden State Warriors‘ı geride bırakmış durumda.

İspanyolca sayfanın verdiği bilgiye göre Aralık 2018'in ilk 3 sırası şöyle:

1) Los Angeles Lakers – 2.2 milyon

2) Fenerbahçe Beko – 1.37 milyon

3) Golden State Warriors – 1.17 milyon

Bu üçlüyü sırasıyla Boston Celtics, Houston Rockets, OKC Thunder, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks, Toronto Raptors ve Miami Heat gibi ekipler izledi.

İlk 10’da dokuz NBA ekibi yer alırken Fenerbahçe Beko yine NBA dışından tek ekip oldu.