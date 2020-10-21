Turkish Airlines EuroLeague'in 5. maç döneminde Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos, temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. 22 Ekim Perşembe günü (yarın) TSİ 21.00’de OAKA’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Borys Ryzhyk (Ukrayna), Carlos Peruga (İspanya), Amit Balak (İsrail) hakem üçlüsü yönetecek.

Panathinaikos hakkında

Sadece Yunanistan’ın değil, Avrupa basketbolunun en önemli takımlarından biri olan Panathinaikos, 1988 yılında oynanmaya başlanan EuroLeague Final Four döneminin en başarılı ekiplerinden biri. Panathinaikos, 1996-2011 yılları arasında altı EuroLeague şampiyonluğuna ulaşırken, bunların beşinde Zeljko Obradovic imzası bulunuyordu.

Panathinaikos, Yunanistan basketboluna 1967-1984 yılları arasında kazandığı 12 yerel şampiyonlukla damga vurmaya başladı. Durgun geçen yılların ardından Atina ekibi, 1996 yılında Avrupa’nın zirvesine çıktı. 1996’da Panagiotis Giannakis, Dominique Wilkins ve Fragiskos Alvertis bir araya gelerek bir Yunan takımı için ilk Avrupa şampiyonluğu olan EuroLeague kupasını Panathinaikos müzesine getirdi. Ardından birkaç yıl sonra Zeljko Obradovic yönetiminde Panathinaikos için yeni bir başarı serisi başladı.

2000 yılında Obradovic ile Selanik’teki finalde Maccabi’yi geçerek ikinci EuroLeague kupasını kazanan PAO, 2002’de ise bu kez bir ev sahibi takıma karşı deplasman ekibinin kazandığı tek şampiyonluk olan ve Kinder Bologna’ya karşı elde edilen tarihi zafere imza attı. Panathinaikos, dördüncü EuroLeague kupasını 2007 yılında Atina’da CSKA’yı iki sayılık farkla geçerek elde etti. 2009’da da bu final Berlin’de tekrarlanıyor ve gülen taraf yine iki sayılık farkla Obradovic’in Panathinaikos’u oluyordu.

2010-2011 sezonunda ise Dimitris Diamantidis önderliğinde son şampiyon Barcelona’yı Play-off turunda saha dezavantajına rağmen eleyen Panathinaikos Final Four’a kalıyor ve finalde de Maccabi’yi geçerek altıncı EuroLeague zaferini elde ediyordu. 2012’de Final Four’da final şansını yarı finalde kaçıran PAO, bu sezonun sonunda ise Zeljko Obradovic ile yollarını ayırıyordu.

2013 ve 2014’te Final Four’un yalnızca bir galibiyet uzağında kalan Panathinaikos, Yunan Ligi’nde ise iki kez üst üste ligi ve kupayı müzesine götürüyordu. 2014-2015’te Yunanistan kupasını kazanan, ligde final oynayan ve üst üste beşinci kez EuroLeague’de Play-off yapan PAO, Play-off turunda ise CSKA’ya elenmekten kurtulamadı.

2016’da Baskonia, 2017’de Fenerbahçe, 2018 ve 2019’da da Real Madrid tarafından EuroLeague Play-off turunda saf dışı bırakılan PAO, 2019’daki Yunanistan Ligi şampiyonluğuyla bu kulvarda 38. kez mutlu sona ulaşmış oldu.

Panathinaikos’un müzesinde 38 Yunanistan Ligi, 6 EuroLeague, 19 Yunanistan Kupası ve bir Kıtalararası Kupa şampiyonlukları bulunuyor.

Panathinaikos’ta son durum

Georgios Vovoras tarafından çalıştırılan Panathinaikos’un kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Keifer Sykes, Marcus Foster, Eleftherios Bochoridis, Nikos Diplaros, Nemanja Nedovic

Forvetler: Howard Sant-Roos, Ioannis Papapetrou, Georgios Kalaitzakis, Leonidas Kaselakis, Nikolaos Persidis, Ben Bentil, Aaron White, Kostas Mitoglou

Pivotlar: Zach Auguste, Georgios Papagiannis, Ian Vougioukas

Panathinaikos, EuroLeague’de bu sezon oynadığı 3 maçta 1 galibiyet elde etti. Son EuroLeague karşılaşmasında 15 Ekim Perşembe günü Barcelona’ya konuk oldu ve İspanyol ekibine bir uzatma bölümünün ardından 97-89 yenildi. Bu maçta Marcus Foster 24, Kostas Mitoglou 16 (12 ribaund), Nemanja Nedovic ise 15 sayı üretti.

Marcus Foster, bu sezon EuroLeague’de oynadığı üç maçta da çift haneli sayılarda skor üretti.

Kostas Mitoglou, bu sezon ribauntlarda yakaladığı 9.0 ortalamayla ikinci, hücum ribauntlarındaki 4.0 ortalamayla ise en iyi iki oyuncudan biri.

Georgios Papagiannis, 2.0 blok ortalamasıyla bu sezon EuroLeague genelinde lider.