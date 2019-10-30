Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv deplasmanında!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında bugün deplasmanda İsrail’in Maccabi FOX ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Tel Aviv’deki Menora Mivtachim Arena’da oynanacak karşılaşma 22.05’te başlayacak.

Avrupa Ligi’nde sezona kötü başlayan ve hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe Beko, Real Madrid, Kızılyıldız ve AX Armani Exchange Milan maçlarını kaybetmiş, tek galibiyetini Baskonia karşısında almıştı. Sarı-Lacivertliler, bu kötü grafiği düzeltmek adına Maccabi deplasmanında galibiyet arayacak.

Maccabi seri yakaladı

İsrail ekibi ise Khimki ve Madrid mağlubiyetleri ile kötü başladığı Euroleague’de son iki haftada çıkışa geçti. Kızılyıldız’ı 84-69 deviren Maccabi, Valencia’yı da 76-63 yenmeyi başardı.

Sahasında oynadığı iki maçı da kaybetmeyen Sarı-Mavililer, temsilcimiz karşısında da evindeki yenilmezliğini sürdürmek isteyecek.