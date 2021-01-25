Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 22. hafta maçında Maccabi Playtika’yı konuk edecek. Son olarak lider CSKA Moskova'yı yenen ve üst üste 6. zaferine uzanan Kanarya, serisini Maccabi karşısında da sürdürmeye çalışacak. Ligin 15 haftalık bölümünde sadece 5 kez kazanabilen sarı-lacivertli ekip, üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla 11 galibiyete ulaştı. Ligde rakiplerine 10 kez mağlup olan Fenerbahçe Beko, 11. sırada bulunuyor. Maccabi Playtika ise 10 galibiyet ve 11 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibini deplasmanda 75-65 mağlup etmişti.

Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 21.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Robert Lottermoser (Almanya), Milan Nedovic (Slovenya), Milos Koljensic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika):

Sayı: 76.5 – 80.0

2 Sayı: %54.6 - %53.5

3 Sayı: %39.7 - %35.6

Serbest atış: %83.6 - %76.5

Ribaund: 30.4 – 34.7

Asist: 18.8 – 15.8

Top çalma: 6.8 – 7.1

Blok: 1.9 – 2.4

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika):

Sayı: 78.3 – 78.7

2 Sayı: %52.1 - %53.3

3 Sayı: %37.3 - %35.8

Serbest atış: %76.6 - %83.0

Ribaund: 33.9 – 32.9

Asist: 19.8 – 16.6

Top çalma: 7.4 – 6.3

Blok: 2.3 – 3.1

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika):

Sayı: De Colo 12.8, Vesely 12.5, Brown 10.5 / Wilbekin 16.4, Dorsey 10.8, Bryant 10.4

Ribaund: Vesely 5.3 / Hunter 5.2, Zizic 5.0

Asist: De Colo 3.8, Brown 3.7 / Wilbekin 4.0, Jones 2.5

Top çalma: Brown 1.6, De Colo 1.6 / Wilbekin 1.3, Bryant 1.0, Caloiaro 1.0

Verimlilik: De Colo 16.3, Vesely 16.2, Pierre 10.6 / Wilbekin 16.2, Hunter 11.5, Bryant 11.1

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de 14 kez karşılaştı ve bu maçlarda 7 galibiyet elde etti. İki takım arasında 2020-21 sezonu altıncı haftasında 29 Ekim 2020 tarihinde Menora Mivtachim Arena’da oynanan karşılaşmayı ekibimiz 65-75 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Ali Muhammed 17, Nando De Colo 13, Jarell Eddie 11 sayı buldu. Maccabi cephesinde ise Scottie Wilbekin 23, Ante Zizic 11, Chris Jones 10 sayı üretti.

2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe 77-78 Maccabi FOX

2019-20 – Normal Sezon – Maccabi FOX 67-55 Fenerbahçe

2018-19 – Normal Sezon – Fenerbahçe 78-75 Maccabi FOX

2018-19 – Normal Sezon – Maccabi FOX 70-74 Fenerbahçe

2017-18 – Normal Sezon - Fenerbahçe 87 – 73 Maccabi FOX Tel Aviv

2017-18 – Normal Sezon - Maccabi FOX Tel Aviv 82 – 73 Fenerbahçe

2016-17 – Normal Sezon – Fenerbahçe 79 – 81 Maccabi FOX Tel Aviv

2016-17 – Normal Sezon - Maccabi FOX Tel Aviv 87 – 77 Fenerbahçe

2014-15 – Playoff - Maccabi Electra Tel Aviv 74 – 75 Fenerbahçe

2014-15 – Playoff - Fenerbahçe 82 – 67 Maccabi Electra Tel Aviv

2014-15 – Playoff - Fenerbahçe 80 – 72 Maccabi Electra Tel Aviv

2012-13 - Top 16 - Fenerbahçe 85 – 94 Maccabi Electra Tel Aviv

2012-13 - Top 16 - Maccabi Electra Tel Aviv 91 – 73 Fenerbahçe