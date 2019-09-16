Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Romanya'da düzenlenen League of the 4 Turnuvası'nın final maçında Partizan ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, ilk yarısını 31-34 geride kapattığı karşılaşmadan da 64-69'luk skorla mağlup ayrıldı ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Fenerbahçe Beko’da Dünya Kupası maçları nedeniyle takıma henüz dahil olamayan Melih Mahmutoğlu, Gigi Datome, Ahmet Düverioğlu, Kostas Sloukas ve Nando De Colo’nun yanı sıra, tedavi ve bireysel çalışma süreci devam eden Jan Vesely turnuva kafilesinde yer almıyor. Takım kadrosunda, hazırlık döneminde idmanlarda yer alan Vladimir Stimac da bulunuyor.

Fenerbahçe Beko'da yeni transferlerden Derrick Williams 15 sayıyla en skorer isim olurken Joffrey Lauvergne 13, Bobby Dixon ve Nikola Kalinic de 10'ar sayıyla oynadılar.