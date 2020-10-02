Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maç sonucu: 77-63

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in ilk haftasında konuk ettiği Kızılyıldız'ı 77-63 mağlup etti. Ülker Spor Salonu'nda oynanan maçta Lorenzo Brown 17 sayıyla en skorer ismi oldu. Brown'a Ulanovas 13 sayıyla, Nando De Colo ise 12 sayı 7 asist ile destek verdi. Kızılyıldız'da ise Jordan Lloyd'un 15 sayısı kaydetti

Fenerbahçe Beko böylece yeni coach'u Kokoskov ve yeni kadrosu ile EuroLeague'de ilk maçında ilk galibiyetini almış oldu. Fenerbahçe Beko'nun Kızılyıldız maçını takımın eski yıldızlarından Bogdanovic ve Guduric'te takip etti





Maçın en değerli oyuncusu 12 sayı - 7 asist ve 3 ribaunt ile oynayan Nando de Colo oldu.