Fenerbahçe Beko ilk aday Erdem Can

Fenerbahçe Beko, efsane koç Obradovic'in ayrılmasının ardından başantrenör olarak Igor Kokoskov ile anlaşmıştı. Geride kalan sezon istediğini alamayan Fenerbahçe'de Igor Kokoskov'un NBA ekibi Dallas Mavericks'e gitme durumu belirdi.

Diğer adaylar Ufuk Sarıca ve Orhun Ene

Donatas Urbonas'ın paylaştığı bilgiye göre böyle bir ayrılığın yaşanması durumunda takımın başına yardımcı antrenör Erdem Can'ın geçirilebileceği belirtildi. Diğer adayların da Ufuk Sarıca ve Orhun Ene olduğu öğrenildi.