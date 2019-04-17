Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Play-Off turu ikinci maçında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler seride 1-0 önde bulunuyor.

Fenerbahçe ile Zalgiris Kaunas bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 11 kez parkeden galip ayrılırken, Litvanya ekibi ise 3 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Bu sezon oynanan 3 müsabakadan da Fenerbahçe galip ayrıldı.

Fenerbahçe normal sezonu 25 galibiyetle ilk sırada bitirirken, Zalgiris ise 15 galibiyetle 8. sırada tamamlamıştı.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de bu sezon Fenerbahçe 84.1 sayı ortalamasıyla oynarken, Zalgiris Kaunas ise 78.5 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Fener'de Jan Vesely 12.5 sayı, Zalgiris'te de B. Davies 14.1 sayı ortalamasıyla takımını sırtlıyor.

İHA