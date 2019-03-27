Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 29. haftasında İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano ile karşılaşacak.

Fenerbahçe ile Olimpia Milano bugüne kadar Euroleague'de 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fener 10 kez parkeden galip ayrılan taraf olurken, İtalyan ekibi ise 3 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sezonun ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'daki müsabakayı Fenerbahçe, 92-85'lik skorla kazanmıştı.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Fenerbahçe 83.9 sayı ortalamasıyla oynarken, Olimpia Milano ise 86.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 13.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, İtalyan temsilcisinde ise Mike James 20.4 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.

İHA