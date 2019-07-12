Fenerbahçe Beko için Acy iddiası

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Amerikalı forvet Quincy Acy ile ilgileniyor.

NBA’e giden Melli’nin yerine 4 numara için arayışta olan Sarı-Lacivertliler, yüksek ücret isteyen Chris Singleton’dan vazgeçtikten sonra alternatiflere yöneldi.

Listenin başında ise son olarak NBA’in Phoenix Suns takımında forma giyen Quincy Acy bulunuyor.

2.01 boyuna rağmen oldukça atletik özelliklere sahip olan Acy, NBA’de şu ana kadar tam 337 maça çıktı. Toronto Raptors ve Brooklyn Nets gibi takımlarda da oynayan Acy, agresif kişiliği ile de tanınıyor. Mücadeleci ve hırslı bir yapıya sahip olan Amerikalı oyuncu, bir kaç maçta rakiple kavga ettiği için cezalar almıştı.