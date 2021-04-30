Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
ING Basketbol Süper Ligi’nin 30. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe Beko ve Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı 4 Mayıs Salı günü yapılacak. Zorlu mücadele Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.
ING Basketbol Süper Ligi’nin 30. haftası oynanacak derbinin tarihi belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre iki ekip, normal sezonun son haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda mücadele edeceği karşılaşma 4 Mayıs Salı günü oynanacak.