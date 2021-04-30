Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi’nin 30. haftası oynanacak derbinin tarihi belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre iki ekip, normal sezonun son haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda mücadele edeceği karşılaşma 4 Mayıs Salı günü oynanacak.