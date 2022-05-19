Fenerbahçe Beko – Frutti Extra Bursaspor maçı iddaa oranları

Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak olan ING Basketbol Süper Ligi Playoff’larında Perşembe gününün öne çıkan karşılaşması, Fenerbahçe Beko – Frutti Extra Bursaspor mücadelesi saat 20.30’da başlayacak. Siz de bu keyifli karşılaşmanın heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle yaşayabilirsiniz. Ayrıca Misli.com’da daha birçok mücadeleye Süper Oran fırsatı ile bahis yapabilirsiniz!

Serinin ilk maçında kendi evinde Bursaspor’u mağlup ettikten sonra deplasmana giden Fenerbahçe Beko, bu maçtan beklediği sonucu alamamış ve mağlup olmuştu. Yeşil-beyazlılar’ın son mücadelede Andrew Andrews ve Onuralp Bitim’in önderliğinde gösterdiği performans, onlar adına serinin son maça uzamasını sağladı.

FENERBAHÇE BEKO - FRUTTI EXTRA BURSA MAÇI İDDAA ORANLARI!

Fenerbahçe Beko’nun salonunda 20.30’da oynanacak karşılaşmada her iki takım da yarı final bileti için kıyasıya bir mücadele içine girecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Bu sezon 4 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko ve Frutti Extra Bursaspor, parkeden ikişer galibiyetle ayrıldı.

- İki takım arasında oynanan 4 maçın 3’ünde 160 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM YAZARI EVREN İÇENER’İN YORUMU

Çeyrek final serisinde durum 1-1. Bu maçı kazanan yarı finalde Darüşşafaka ile oynayacak... İki takım da evlerinde şov yaparak kazandılar. Son Bursa'daki maçta Bursaspor 23 üçlük isabetiyle play-off rekoru kırdı. Bursaspor EuroCup final yolunda maçları 13-14 dış şut isabet bularak kazanıyordu, son maçtaki 23 dış şut isabet, %60.5 şut yüzdesiyle gerçekten yüksek seviye, müthiş performans... Bu maç için tahmine gelirsek, ilk 2 maça benzer, yine yüksek skorlu kapışma bekliyorum. Fenerbahçe taraftarı önünde coşkulu oynamayı seviyor, yüksek skor üretecektir, Bursaspor da coşkulu oyuna eşlik eder, önerim 164.5 Üst.