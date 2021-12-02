Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Play-Off şansını sürdürmek adına evinde oynayacağı Monaco maçında mutlak galibiyet arayacak. Geçen hafta Anadolu Efes'e, sezon içinde oynadığı diğer maçlarda olduğu gibi yine son saniyelerde kaybeden Sarı-Lacivertliler mağlubiyet serisini sonlandıramamıştı. Puan sıralamasında çıkış arayan Kanarya bu kez Fransız temsilcisi karşısında zafer arayacak, üst üste 4 maçlık yenilgisini bitirmeye çalışacak.

İlk kez karşılaşacaklar

Monaca da son 3 maçtır kaybediyor. Son olarak Asvel karşısında 1 sayı farkla yenilmişti. 3 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan Sarı-Lacivertliler, 16. sırada, 5 galibiyet, 7 mağlubiyet alan Monaco ise puan tablosunda 11. sırada bulunuyor. İki takım, Euroleague'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Bir dönem Fenerbahçe Beko'da forma giyen Monaco'nun Fransız oyun kurucusu Leo Westermann, eski takımına karşı mücadele edecek.