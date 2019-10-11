Fenerbahçe Beko eskilerin kurbanı oldu!

Sarı Lacivertliler'in işinin zor olacağı biliniyordu. Hatta Obradovic ile Leo Westermann maç öncesi rakiplerinin sert oynu ile karşılaşacaklarını dile getirmişlerdi. Hava atışından sonra Sırp hocanın açıklamalarının sahaya direk yansıdığını gördük. Fenerbahçe oyun geneline bakıldığında iyi bir savunma örneği gösterdi. Ancak hücum ayağında tamamen bir başıboşluk söz konusuydu.

Sert savunmaya karşı Fenerbahçe guardları Bobby Dixon ve Kostas Sloukas, üretim alanında sınıfta kaldılar ve geçen sezon bunun örneklerine her ne kadar rastlasak da en azından mücadele ettiklerine şahit olmuştuk! Bu maç ise mücadele adına '0' demek en doğru rakam ortalaması olur. Formsuzluk ara dönemlerde takımların başına gelen bir durum. Ancak Fenerbahçe taraftarının takımıyla gurur duyduğu mücadeleci takım, ne sahadaydı, ne de bench'teydi!

Fenerbahçe'de bu ancakların sayısı çoğaldıkça ortada bir sorunun oluştuğu kesin. Jan Vesely uzun bir sakatlıktan döndü, takım halinde idman yapılmadı, Sloukas ritimsizdi, kırılma anlarında dengesiz oyunlar seçildi, Kalinic savunmada boyalı alanı eskisi gibi kapatamadı... Bla bla bla... Bu bahaneler uzar gider ki Obradovic hayatı boyunca bunların arkasına sığınan bir Coach olmadı.

Fenerbahçe'de yeni transferler arasında Nando De Colo gibi bir isim varsa ve sen bunu kullanamıyorsan, sorunun oyun planında olduğu aşikardır. Kötüler arasında bir isme dikkat çekmek lazım: Kostas Sloukas...

Yunan Guard, bu sezon hiç başlamamış gibi sanki sahada hiç bir pick and roll'ü görmedi ve oyunu resmen yavaşlattı. Pick'lerden sonra yapılan top kayıplarında hep başrolde olması da tecrübeli basketbolcunun ne denli kafasının Fenerbahçe'de olmadığının göstergesiydi.

Fenerbahçe'nin temel taşları oturmadıkça bu sezon bir şeyler beklemek hayal olur. Temel taşlardan kasıt olarak da Datome, Vesely ve Sloukas! Bu isimler senelerdir takımın yapı taşı ve oyunu kazandıran basketbolcular. Takımın enerjisini, içeriğini o kadar iyi biliyorlar ki, maç nerelerde kazanılır sorusunun yanıtını sahada verebiliyorlar. Bu sezon kadroya eklenen 3 isim de ana hat oyuncuları olabilecek kapasitede. Leo Westermann, Derrick Williams ve Nando De Colo.

Eğer eski oyuncular devreye girmekte zorlanırsa, Obra'nın bir çare bu 3'lüyü ana hat oyuncu yaparak oynamasıdır. Sarı Lacivertliler kendi sahasında mutlaka toparlanabilecek düzeyde bir takım olduğunu biliyoruz ama EuroLague seviyesinde oynanan 2 maç hiç ümit vermedi. Özellikle Kızılyıldızla oynanan mücadeleden yoksun oyun ümit kurucu oldu. Kadronun adı var sahada isimler yok diyebiliriz. Obra'ya bir konuda ayrı bir parantrez açmak gerek. Kriz anlarında Westermann'ı bu kadroda düşünmemesi bir hayal kırıklığı olarak değerlendirebiliriz.

Melih Mahmutoğlu ve Nando De Colo gibi oyuncuların üstündeki baskıyı azaltmak mantıklı bir hamle olabilirdi. Hatta Sırp Coach'un geçmişte 5 kısalı formasyonlarını da biliyoruz. Bu maçta hiç oynatmaması aklımda soru işareti doğurdu. Süre alması gereken isimler olduğuna inanıyorum. Tarık Biberovic'in de sorumluluk alabileceğine inanıyorum.

Gerek Fiziği gerekse de özgüveni ile yeni yıldızı olma potansiyeline sahip bir isim ve bu tarz maçlarda motivasyonu düşük isimler yerine değerlendirilebilirdi. Zor bir maç geride kaldı ve Obradovic'in ilk idmanında neler söyleyebileceğini herkes tahmin edebiliyor ama Sırp Coach'un biraz da kendisini sorgulaması gereken yerler var. Obra kadar bu takımın oluşmasında başrol oynayan Vesely, Datome ve Sloukas 3'lüsü de kendisi sorgulamalı ve yeniden o ateşi yakmalılar.

Caner Kolağasıgil