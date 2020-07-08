Fenerbahçe Beko, Edgaras Ulanovas ile prensipte anlaştı
Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe Beko, Zalgiris'ten Edgaras Ulanovas ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Başantrenörlük görevine Igor Kokoskov'u getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Sarı Lacivertliler'den bir bir hameleler gelmeye devam ediyor.
Başantrenörlük görevine Igor Kokoskov'u getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, takımı güçlendirmeye devam ediyor. beIN Sports'un haberine göre Fenerbahçe Beko, Zalgiris'ten Edgaras Ulanovas ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
Fenerbahçe Beko gün içinde İtalya’nın Dinamo Sassari takımında forma giyen Kanadalı forvet Dyshawn Pierre transferini resmen açıklamıştı.