Fenerbahçe Beko – Darüşşafaka maçı iddaa oranları

ING Basketbol Süper Ligi’nde playoff çeyrek final eşleşmelerinde Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor ’u eleyerek tur atlarken Darüşşafaka ise Gaziantep Basketbol’u eleyerek yarı final aşamasına ulaştı. İki takımın final bileti için mücadele edeceği seride Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely, Nando De Colo ve Pierria Henry gibi oyuncular ön plana çıkarken Darüşşafaka’da ise Pinheiro, Doğuş Özdemiroğlu ve Troy Caupain gibi isimler ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe Beko’nun salonunda 21.00’de oynanacak karşılaşmada her iki takım serideki ilk galibiyet için kıyasıya bir mücadele içine girecek.

FENERBAHÇE BEKO - DARÜŞŞAFAKA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Bu sezon ligde 2 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko ve Darüşşafaka, parkeden birer kez galibiyetle ayrıldı.

- İki takım arasında oynanan 2 maçın hiç birinde 150 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM YAZARI DORUK BOYACI’NIN YORUMU

Bursaspor'u eleyerek yarı finale adını yazdıran Fenerbahçe, şimdi de Darüşşafaka ile karşılaşacak. Darüşşafaka'nın zorlu bir Gaziantep BB serisinden çıktığını söylemek mümkün. Her iki galibiyetlerini deplasmanda alarak tur atlamayı başardılar. Şimdi önlerinde çok daha zorlu bir rakip yer alıyor. Yüksek tempolu bir oyun olursa ev sahibi ekibin çok daha favori olacağını düşünüyorum. Selçuk Ernak bunun önüne geçmek isteyecektir. Özellikle ilk yarıda Darüşşafaka'dan kaynaklanan temkinli bir oyun izleyebiliriz. Bunun sonucunda ev sahibi lehine açılan farklar oluşmayacaktır. Serinin ilk maçı için önerim bu yönde olacak.