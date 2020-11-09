Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maç sonucu: 90 -79

Fenerbahçe Beko evinde ağırladığı Darüşşafaka Tekfen karşısında çok zorlansa da 7 maçlık yenilmezlik unvanını korumayı başardı. Baştan sona büyük çekişmenin yaşandığı maçta Daçka, bitime 2 dakika kala 10 sayı geriden gelip eşitliği sağlasa da Kanarya'da Lorenzo Brown sorumluluk aldı ve üst üste sayılar bularak farkı tekrar açtı, takımını 90-79'luk skorla zafere taşıdı. Bu sonuçla Sarı-Lacivertliler 7'de 7 yaparken Daçka 5. mağlubiyetini aldı.

Brown'dan son çeyrekte 12 sayı

Maç boyunca Fenerbahçe'nin farkı açtığı anlarda Daçka geri dönüş yapmayı başardı. İlk çeyreği ev sahibi 19-17 galip geçerken devreyi de Vesely'nin smacıyla lehine 39-36 üstün kapattı. İkinci yarının başında ise Daçka hücumdan boş dönünce Sarı-Lacivertliler son bölüme 62-57 üstün girdi. 4.çeyrekte vites artıran ve etkili savunmasını sürdüren Kanarya farkı çift haneli sayılara çıkardı: 77-67. Daçka yine pes etmedi. Sinan Güler'le geri dönüş yapan ve oyunun içinde kalan Yeşil-Siyahlılar 38.dakikada farkı 2'ye indirdi: 79-77. 4. çeyreğe 12 sayı sığdıran Brown'un üst üste sayılar bulmasıyla Fenerbahçe skoru yeniden lehine çevirdi ve sahadan 90-79 galip ayrıldı.