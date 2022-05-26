Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka maç sonucu: 81-82

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi ikinci maçında Darüşşafaka’yı ağırladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 82-81 kazanan Darüşşafaka, seride durumu 1-1'e getirdi.
Ev sahibi ekipte De Colo'nun 24 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Darüşşafaka'da ise Doğuş Özdemiroğlu attığı 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Üç galibiyete ulaşan takımın final vizesi alacağı Play-Off yarı final serisinde üçüncü karşılaşma 28 Mayıs Cumartesi günü 19.00’da Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanacak.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil
FENERBAHÇE BEKO: Vesely 17, Booker 4, De Colo 24, Tarık Biberovic 11, Henry, Guduric 4, Metecan Birsen 3, Melih Mahmutoğlu 15, İsmet Akpınar 2, Ahmet Düverioğlu 1, Şehmus Hazer
DARÜŞŞAFAKA: Doğuş Özdemiroğlu 20, Boothe 17, Olaseni 11, Caupain 9, Pineiro 4, Cullough 6, Sinan Güler 4, Can Maxim Mutaf 3, Selim Şav 6, Bora Yaşar 2
1. PERİYOT: 27-15
DEVRE: 41-44
3. PERİYOT: 60-64