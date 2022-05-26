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Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka maç sonucu: 81-82

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final maçında Darüşşafaka, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-81 mağlup etti ve seride durum 1-1'e geldi.

26 Mayıs 2022, Perşembe 22:38 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka maç sonucu: 81-82

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi ikinci maçında Darüşşafaka’yı ağırladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 82-81 kazanan Darüşşafaka, seride durumu 1-1'e getirdi.

Ev sahibi ekipte De Colo'nun 24 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Darüşşafaka'da ise Doğuş Özdemiroğlu attığı 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Üç galibiyete ulaşan takımın final vizesi alacağı Play-Off yarı final serisinde üçüncü karşılaşma 28 Mayıs Cumartesi günü 19.00’da Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanacak.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil

FENERBAHÇE BEKO: Vesely 17, Booker 4, De Colo 24, Tarık Biberovic 11, Henry, Guduric 4, Metecan Birsen 3, Melih Mahmutoğlu 15, İsmet Akpınar 2, Ahmet Düverioğlu 1, Şehmus Hazer 

DARÜŞŞAFAKA: Doğuş Özdemiroğlu 20, Boothe 17, Olaseni 11, Caupain 9, Pineiro 4, Cullough 6, Sinan Güler 4, Can Maxim Mutaf 3, Selim Şav 6, Bora Yaşar 2

1. PERİYOT: 27-15

DEVRE: 41-44

3. PERİYOT: 60-64

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