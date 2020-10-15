Fenerbahçe Beko, Euroleague'deki ilk yenilgisini aldı. Kızılyıldız ve Anadolu Efes'i yenerek sezonu iyi başlayan Sarı- Lacivertliler, çift maçlı haftanın açılışında ise evinde ağırladığı CSKA Moskova'yı adeta elinden kaçırdı: 78-77. De Colo'nun erken faul problemine girdiği ilk çeyreği CSKA 12-10 öne geçti. 2.çeyrekte Clyburn'le etkili olan konuk ekip devreyi de 32-31 galip kapattı. Faul sıkıntısı nedeniyle ilk yarıyı kenarda tamamlayan De Colo'nun dönüşü 3. çeyrekte kendini hissettirdi, Fransız guard oyunuyla Kanarya son bölüme 51-49 üstün girdi.

Clyburn iki kez işi bozdu

4. çeyreğin 1 dakika kala çekişmenin tozu zirveye yaptı. Skorda 66-65 lehimizeydi, James'in üçlüğü çemberden döndü. Vesely'nin pota altından bulduğu sayı Fener'i öne geçirdi: 67-66. Bir de Eddie'nin kritik bloğu ve Brown'nun sayısıyla bitime 21 saniye kala fark 3'e çıktı: 69-66. Ancak eli sıcak Clyburn işi bozdu, üçlüğü bularak maçı uzatmaya götürdü: 69-69.

CSKA'nın 4-0'lık seriyle başladığı uzatmanın sonunda aynı kritik yaşandı. 6'da 6 üçlük atan Eddie'yle Kanarya skoru 73-72 getirdi. CSKA farkı açtı Fener kapattı. Bitime 11 saniye kala ise Clyburn yine sahnedeydi, basket faulü aldı ve maçı CSKA'ya kazandırdı: 78-77.







