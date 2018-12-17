Turkish Airlines Euroleague’de CSKA Moskova’nın ikinci yenilgisini almasıyla, liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe Beko, yerini korumak adına sahaya çıkacak. Sarı-Lacivertliler, şampiyonluğun iddialı ekibi CSKA Moskova’yı ağırlayacak. Şu ana kadar sadece bir kez kaybeden ve son yenilgisini 4. haftada diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes’e karşı alan Fenerbahçe Beko, üst üste 8 maçtır kaybetmiyor. 10 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alan CSKA Moskova ise en son 11. haftada Baskonia’ya deplasmanında 2. yenilgisini almıştı. Rus ekibi, sezona ise ard arda 8 galibiyet alarak başlamıştı.

Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta?

18 Aralık Salı günü 20:45’te oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Daniel Hierrezuelo (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Mehdi Difallah (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Bekoda son durum

Son EuroLeague maçında 13 Aralık Perşembe günü 21:30’da Olimpia Milano’yu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırlayan Fenerbahçe BEKO, müsabakayı 92-85 kazanarak 12. haftada 11. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe BEKO’da Marko Guduric 20 sayı, 3 asist, 2 ribaund ile 25 verimlilik puanına ulaştı. Jan Vesely 17 sayı ve 5 ribaund; Joffrey Lauvergne 15 sayı ve 4 ribaund üretti.

Sarı Lacivertli ekip, son resmi maçına ise Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi kulvarında çıktı. Afyon Belediyespor’u 15 Aralık Cumartesi günü 13:00’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk eden Fenerbahçe Beko, bu maçı 92-68 kazanarak 10’da 10 yaptı. Ligde liderliği elinde bulunduran takımımızda Ahmet Düverioğlu 16, Joffrey Lauvergne 15, Erick Green 13 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko’da Tyler Ennis dışında sakatlık sorunu yaşayan oyuncu bulunmuyor.

CSKA Moskova Hakkında

1924 yılında kurulan CSKA Moskova, Avrupa basketbol tarihinin en başarılı takımlarından biri. CSKA, 1945-1990 yılları arasında Sovyet basketbolunun en önemli temsilcilerinden biri konumundaydı ve 24 yerel şampiyonluk elde etti. Sergei Belov, Vladimir Tkachenko, Gennadiy Volnov, Vladimir Andreev, Anatoli Myshkin, Sergei Tarakanov ve coach Alexander Gomelskiy gibi efsane isimler CSKA’ya hizmet etti. CSKA Moskova ve Real Madrid 1960’lı yıllarda Avrupa’yı domine ederken, CSKA’nın başarılı çizgisi 1980’lerin ortasına dek sürdü. CSKA, EuroLeague’de ilk kupasını 1961’de kazanırken, bu başarıyı 1963, 1969 ve 1971’de de tekrarladı. Rusya Ligi’nin kuruluşu, CSKA’ya yeni bir yarışma alanı açmıştı ve rakibimiz burada da 1992-2000 yılları arasında üst üste dokuz şampiyonluk elde etti. CSKA, Avrupa’nın zirvesine 1996 EuroLeague Final Four’u ve 2001 Suproleague Final Four’u ile döndü. CSKA Moskova, koç Dusan Ivkovic yönetiminde 2003-2005 yılları arasında peş peşe üç Final Four gördü. CSKA, 2004-2005 sezonunda tüm kulvarlarda oynadığı 64 maçın 60’ını kazanıp muhteşem bir sezon geçirse de EuroLeague’de şampiyonluğa ulaşamıyordu. O yaz koç Ettore Messine takımın başına geçti ve Theo Papaloukas, J.R. Holden, David Andersen, Marcus Brown, Matjaz Smodis, Trajan Langdon, David Vanterpool gibi isimlerle muhteşem bir kadroyu yönetti. Bu güç, CSKA’nın dört sezon üst üste EuroLeague finali görmesini sağladı. CSKA 2006 yılında, son iki sezonun EuroLeague şampiyonu Maccabi’yi Prag’daki finalde yenerek 35 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. 2007’de Atina’da Panathinaikos’a finalde kaybeden CSKA, 2008’de ise altıncı EuroLeague şampiyonluğuna Maccabi’yi finalde geçerek ulaştı. 2009’da CSKA Panathinaikos’a karşı 23 sayı farktan geri gelse de Ramunas Siskauskas’ın kaçırdığı fırsat CSKA’nın üst üste ikinci şampiyonluğuna engel oldu. CSKA 2010’da da Final Four’da yer aldı ve 2011-2012 sezonunda Nenad Krstic, Milos Teodosic, Andrei Kirilenko gibi isimlerle final oynamasına rağmen Olympiakos’un geri dönüşüne engel olamadı. 2013 ve 2014’te de Final Four gören CSKA, Olympiakos ve Maccabi’ye yarı finalde elenmekten kurtulamadı. 2014’te göreve Dimitris Itoudis’i getiren, 2016’da da Nando De Colo’yu kadrosuna katan CSKA, 2016’daki muhteşem finalde Fenerbahçe’yi uzatmada geçerek yedinci şampiyonluğunu kazandı. CSKA, son iki sezonda da Final Four’da yer aldı ancak şampiyonluk elde edemedi.

CSKA Moskova’nın müzesinde yedi EuroLeague, sekiz VTB Ligi, 24 Rusya Ligi, 24 Sovyet Ligi, 4 Rusya Kupası ve 3 Sovyet Kupası şampiyonlukları bulunuyor.

CSKA Moskova’da Son Durum

Zeljko Obradovic’in Panathinaikos’ta uzun yıllar yardımcı koçluğunu yapan Dimitris Itoudis tarafından çalıştırılan CSKA Moskova’nın kadrosunda şu isimler var:

Guardlar: Sergio Rodriguez, Nando De Colo, Daniel Hackett, Cory Higgins, Mikhail Kulagin, Ivan Ukhov

Forvetler: Will Clyburn, Nikita Kurbanov, Semen Antonov, Andrei Vorontsevich, Andrei Lopatin, Alec Peters, Joel Bolomboy

Pivotlar: Othello Hunter, Kyle Hines

Koç: Dimitris Itoudis

CSKA, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 12 maçta 10 galibiyet elde etti ve haftaya, aynı galibiyet sayısına sahip Real Madrid’in ardından üçüncü sırada giriyor. CSKA, son EuroLeague karşılaşmasında 13 Aralık Perşembe günü Khimki Moskova’yı konuk etti ve mücadeleyi 88-74 kazandı. CSKA’da Daniel Hackett 14, Sergio Rodriguez 12, Cory Higgins 11 ve Will Clyburn ile Nando De Colo ikilisi 10’ar sayı üretti.

Fenerbahçe Beko, VTB’de çıktığı 9 maçı da kazandı. Bu organizasyonda lider durumda bulunan CSKA, son VTB karşılaşmasında 10 Aralık Pazartesi günü ağırladığı Enisey’i 101-71 ile geçti. Joel Bolomboy, ürettiği 22 sayıyla bu maçın en skorer ismi oldu.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe BEKO – CSKA Moskova)

Atılan Sayı: 85.1 – 88.8

2 Sayı: %59.7 - %52.7

3 Sayı: %45.5 - %41.5

Serbest atış: %81.1 - %82.9

Ribaund: 29.7 – 34.6

Asist: 19.8 – 18.3

Top çalma: 6.3 – 6.4

Blok: 2.1 – 2.7

Verimlilik: 102.7 – 99.7

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe BEKO – CSKA Moskova)

Yenilen Sayı: 76.4 – 82.0

2 Sayı: %53.7 - %51.1

3 Sayı: %34.1 - %35.1

Serbest atış: %74.9 - %78.3

Ribaund: 30.6 – 34.9

Asist: 16.3 – 16.8

Top çalma: 6.3 – 5.8

Blok: 1.3 – 2.8

Verimlilik: 77.8 – 88.1

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe BEKO – CSKA Moskova)

Sayı: Vesely 14.3, Sloukas 11.8, Datome 10.1 / Higgins 16.8, De Colo 13.5, Clyburn 12.9

Ribaund: Vesely 5.1 / Clyburn 6.9

Asist: Sloukas 5.2, Vesely 3.0 / Rodriguez 5.5, De Colo 3.7

Top çalma: Vesely 1.2, Melli 1.0 / De Colo 1.2, Clyburn 1.1

Verimlilik Puanı: Vesely 20.6, Sloukas 16.2, Lauvergne 12.8 / Clyburn 18.2, Higgins 17.2, De Colo 15.4

Geçmiş karşılaşmalar

Fenerbahçe BEKO, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de oynadığı 14 maçta 6 galibiyet elde etti.

2017-18 – Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 79 – 81 CSKA Moskova

2017-18 – Normal sezon - CSKA Moskova 93 – 95 Fenerbahçe Doğuş

2016-17 – Normal sezon - Fenerbahçe 77 – 71 CSKA Moskova

2016-17 – Normal sezon - CSKA Moskova 79 – 95 Fenerbahçe

2015-16 - Final Four – Fenerbahçe 96 – 101 CSKA Moskova

2014-15 - Final Four - Fenerbahçe Ülker 80 – 86 CSKA Moskova

2014-15 - Top 16 - CSKA Moskova 75 – 81 Fenerbahçe Ülker

2014-15 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 81 – 84 CSKA Moskova

2013-14 – Normal sezon - CSKA Moskova 74 – 78 Fenerbahçe Ülker

2013-14 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 86 - 60 CSKA Moskova

2008-09 – Top 16 - CSKA Moskova 77 – 60 Fenerbahçe Ülker

2008-09 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 48 – 66 CSKA Moskova

2006-07 – Normal sezon - CSKA Moskova 85 – 66 Fenerbahçe Ülker

2006-07 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 64 – 74 CSKA Moskova