Fenerbahçe Beko, çok farklı

Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Anadolu Efes’e 79-74 mağlup olan Fenerbahçe ligde moral buldu, ilk maçını zorlanmadan kazandı.

Kadrosunda Kerem Gönlüm ve Cenk Akyol gibi Türk basketbolunun bir dönemine damgasını vurmuş isimleri bulunduran ligin yeni ekiplerinden Sigortam.net İTÜ Basket ile karşılaşan Sarı- Lacivertliler, De Colo ile etkili olduğu mücadelede farkı açarak 90-57 galip geldi.

Rakibi karşısında ilk yarının son dakikasında 18 sayı farka ulaşan Fenerbahçe, 34. dakikada farkı 31’e çıkardıktan sonra genç isimlere şans tanıdı.

Kanarya’da yeni transferlerden Nando De Colo 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken 6 da asist üretti.